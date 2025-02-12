Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зауважимо, що на момент вибуху в регіоні була оголошена небезпека.
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Росіяни атакують Україну за допомогою дронів-камікадзе типу "Шахед" та балістичного озброєння. Під час цього у Дніпрі пролунали вибухи.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зауважимо, що на момент вибуху в регіоні була оголошена небезпека.
Дивіться також Росія розпочала атаку "Шахедами", загроза балістики у Києві: які області зараз під загрозою