Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зауважимо, що на момент вибуху в регіоні була оголошена небезпека.

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