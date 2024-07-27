Днем 27 июля в Днепре прогремели взрывы. перед этим сообщали об угрозе использования баллистического вооружения, передает 24 Канал.

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В городе было громко

В Днепре слышали взрывы. Пока нет деталей относительно этого. Также местные власти пока не комментировали взрывы.

Воздушные силы также призвали жителей Днепра срочно пройти в укрытие. Во время воздушных тревог нужно находиться в убежищах или хотя бы пользоваться правилом двух стен. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не пренебрегайте собственной безопасностью.

Мониторинговые каналы написали о еще одной ракете курсом на город.

Россия постоянно целится по прифронтовым городам. В частности, под ударом находятся Днепр и Харьков. Известно, что 6 июня российские военные запустили дрон в маршрутку с людьми в Днепропетровской области, а именно в Никополе.

В результате этого удара пострадали четыре человека. Трое мужчин 52, 65 и 73 лет, а также женщина 38 лет. У всех – осколочные ранения.