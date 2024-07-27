Вдень 27 липня у Дніпрі прогриміли вибухи. перед цим сповіщали про загрозу використання балістичного озброєння, передає 24 Канал.

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У місті було гучно

У Дніпрі чули вибухи. Наразі немає деталей щодо цього. Також місцева влада поки не коментувала вибухи.

Повітряні сили також закликали жителів Дніпра терміново пройти в укриття. Під час повітряних тривог потрібно перебувати у сховищах або хоча б користуватись правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тож не нехтуйте власною безпекою.

Моніторингові канали написали про ще одну ракету курсом на місто.

Росія постійно цілить по прифронтових містах. Зокрема, під ударом перебувають Дніпро та Харків. Відомо, що 6 червня російські військові запустили дрон у маршрутку з людьми у Дніпропетровській області, а саме в Нікополі.

Внаслідок цього удару постраждали четверо людей. Троє чоловіків 52, 65 та 73 років, а також жінка 38 років. У всіх – осколкові поранення.