Информация о взрывах в Днепре появилась в 23.52. В настоящее время местные власти официально не подтверждали взрывы в Днепре или области. В 00.24 в Днепре объявили отбой воздушной тревоги.

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Отметим, что информация о взрывах в Днепре последовала сразу после того, как на Востоке объявили воздушную тревогу. Всего воздушную тревогу объявляли в семи областях Украины. В Луганской области воздушная тревога еще с апреля 2022 года.

Где в Украине объявляли воздушную тревогу

Сумская область

Полтавская область

Харьковская область

Днепропетровская область

Запорожская область

Донецкая область

Луганская область

Обратите внимание. В обед 8 февраля в нескольких областях Украины также объявляли воздушную тревогу. Во время тревоги в Сумской области слышали взрывы.

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