Информация о взрывах в Днепре появилась в 23.52. В настоящее время местные власти официально не подтверждали взрывы в Днепре или области. В 00.24 в Днепре объявили отбой воздушной тревоги.
Обратите внимание Такой шумной ночи не было с начала лета: подробности последнего обстрела Харькова
Отметим, что информация о взрывах в Днепре последовала сразу после того, как на Востоке объявили воздушную тревогу. Всего воздушную тревогу объявляли в семи областях Украины. В Луганской области воздушная тревога еще с апреля 2022 года.
Где в Украине объявляли воздушную тревогу
- Сумская область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Днепропетровская область
- Запорожская область
- Донецкая область
- Луганская область
Россияне атаковали Харьков
- Российские военные поздно вечером 7 февраля нанесли ракетные удары по Харькову. Под обстрелами оккупантов оказался Киевский район. Также под ударом врага оказался Центральный парк.
- В целом местные власти сообщали о шести прилетах по Харькову. Удары с ЗРК С-300 зафиксировали по промышленному объекту.
- Следует отметить, что россияне в последние дни увеличили количество обстрелов Харькова. Так, 5 февраля российские военные совершали ракетный удар по Харькову и области. Под огнем оказалась центральная часть Харькова.
- Кроме того, в воскресенье, 5 февраля, российские войска двумя ракетами из С-300 нанесли удар по территории Харьковского национального университета городского хозяйства имени Бекетова.
- Также серьезные разрушения получили 10 домов, расположенных рядом. От обстрелов россиян страдает и область. Так, в течение 7 февраля россияне били ракетами по населенным пунктам, в результате чего в Волчанске погибла 70-летняя женщина. Кроме того, 16-летняя девушка получила ранения.