Інформація про вибухи в Дніпрі з'явилася о 23:52. Наразі місцева влада офіційно не підтверджувала вибухи в Дніпрі чи області.

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Зазначимо, що інформація про вибухи в Дніпрі надійшла відразу після того, як на Сході оголосили повітряну тривогу. Всього повітряну тривогу оголосили в семи областях України. Втім, у Луганській області повітряна тривога ще з квітня 2022 року.

Де в Україні оголосили повітряну тривогу

  • Сумська область
  • Полтавська область
  • Харківська область
  • Дніпропетровська область
  • Запорізька область
  • Донецька область
  • Луганська область