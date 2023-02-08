Інформація про вибухи в Дніпрі з'явилася о 23:52. Наразі місцева влада офіційно не підтверджувала вибухи в Дніпрі чи області.

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Зазначимо, що інформація про вибухи в Дніпрі надійшла відразу після того, як на Сході оголосили повітряну тривогу. Всього повітряну тривогу оголосили в семи областях України. Втім, у Луганській області повітряна тривога ще з квітня 2022 року.

Де в Україні оголосили повітряну тривогу

Сумська область

Полтавська область

Харківська область

Дніпропетровська область

Запорізька область

Донецька область

Луганська область

Зверніть увагу. В обід 8 лютого в декількох областях України також оголошували повітряну тривогу. Під час тривоги в Сумській області чули вибухи.