Інформація про вибухи в Дніпрі з'явилася о 23:52. Наразі місцева влада офіційно не підтверджувала вибухи в Дніпрі чи області.
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Зазначимо, що інформація про вибухи в Дніпрі надійшла відразу після того, як на Сході оголосили повітряну тривогу. Всього повітряну тривогу оголосили в семи областях України. Втім, у Луганській області повітряна тривога ще з квітня 2022 року.
Де в Україні оголосили повітряну тривогу
- Сумська область
- Полтавська область
- Харківська область
- Дніпропетровська область
- Запорізька область
- Донецька область
- Луганська область