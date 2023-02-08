Українців закликають не нехтувати безпекою й негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Це правило рятує життя, нагадує 24 канал.

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Де повідомляють про небезпеку

Станом на 13:35 повітряну тривогу оголосили у таких областях:

Сумська;

Полтавська;

Харківська;

Дніпропетровська;

Донецька;

Луганська (триває з 4 квітня 2022);

Миколаївська;

Одеська.

Окрім того, "червоним" на карті є тимчасово окупований Крим (з 11 грудня).

Важливо! Телеграм-канали повідомляють, що на Сумщині пролунали вибухи. Заявили про роботу російської артилерії.

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