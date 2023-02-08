Украинцев призывают не пренебрегать безопасностью и немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не сообщат об отбое тревоги. Это правило спасает жизнь, напоминает 24 канал.

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Где сообщают об опасности

По состоянию на 13:35 воздушную тревогу объявили в следующих областях:

  • Сумская;
  • Полтавская;
  • Харьковская;
  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Луганская (длится с 4 апреля 2022 года);
  • Николаевская;
  • Одесская.

Кроме того, "красным" на карте является временно оккупированный Крым (с 11 декабря).

Что происходит на фронте 8 февраля

  • Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 8 февраля удалось ликвидировать уже 134 100 оккупантов. Российские захватчики без всякого успеха пытаются наступать на 5 направлениях. Украинские защитники и защитницы дают решительный отпор врагу.
  • За сутки воины ВСУ отбили много атак оккупантов. В частности, в Луганской области.