Украинцев призывают не пренебрегать безопасностью и немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не сообщат об отбое тревоги. Это правило спасает жизнь, напоминает 24 канал.

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Где сообщают об опасности

По состоянию на 13:35 воздушную тревогу объявили в следующих областях:

Сумская;

Полтавская;

Харьковская;

Днепропетровская;

Донецкая;

Луганская (длится с 4 апреля 2022 года);

Николаевская;

Одесская.

Кроме того, "красным" на карте является временно оккупированный Крым (с 11 декабря).

Важно! Телеграмм-каналы сообщают, что в Сумской области произошли взрывы. Заявили о работе русской артиллерии.

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