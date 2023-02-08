Украинцев призывают не пренебрегать безопасностью и немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не сообщат об отбое тревоги. Это правило спасает жизнь, напоминает 24 канал.
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Где сообщают об опасности
По состоянию на 13:35 воздушную тревогу объявили в следующих областях:
- Сумская;
- Полтавская;
- Харьковская;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Луганская (длится с 4 апреля 2022 года);
- Николаевская;
- Одесская.
Кроме того, "красным" на карте является временно оккупированный Крым (с 11 декабря).
Что происходит на фронте 8 февраля
- Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 8 февраля удалось ликвидировать уже 134 100 оккупантов. Российские захватчики без всякого успеха пытаются наступать на 5 направлениях. Украинские защитники и защитницы дают решительный отпор врагу.
- За сутки воины ВСУ отбили много атак оккупантов. В частности, в Луганской области.