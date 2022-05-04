Информацию о взрывах распространяет ряд местных телеграм-каналов, передает 24 канал.

Важно Всем в укрытие: почти по всей территории Украины воздушная тревога

По состоянию на 20:20 известно о взрывах в:

Запорожье;

Черкассах;

центре Днепра.

Как сообщил мэр Днепра Борис Филатов, российские оккупанты ударили по центру Днепра.

Обстрелы прямо по центру Днепра. Из укрытий не выходим! Ждем официальную информацию от военной администрации. Нелюди, ублюдки,

– подчеркнул Филатов.

Тем временем глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что в Черкасской области сработала система ПВО. Он призвал не публиковать никакие фото или видео, а также оставаться в укрытии.

Обратите внимание! Почти во всех областях Украины продолжается воздушная тревога.

Накануне, 3 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городам Украины. Так, вражеские ракеты попали в:

центр Харькова – 2 человека получили ранения. По данным Центра экстренной медпомощи, женщину в возрасте около 40 лет забрали в больницу в состоянии средней тяжести.

Львове – глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что россияне выпустили по региону 6 ракет, 2 из которых сбила ПВО. Атака была из Каспийского моря стратегическими бомбардировщиками. 3 вражеских ракеты попали в 3 цели – электрические подстанции железной дороги. В результате остановили движение поездов на подъезде ко Львову. Часть города осталась без света, воды, интернета и мобильной связи. Также без электроэнергии было 12 населенных пунктов.

Какая ситуация на фронте

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что армия врага продолжает держать напряжение на фронте, не гнушаясь ничем. Наши войска героически удерживают линию фронта, хотя оккупанты изо всех сил давят перед 9 мая.

Ситуация на фронте по сравнению с последними днями существенных изменений не претерпела. Россияне все еще пытаются прорваться на трех направлениях: Изюмское, Запорожское и Херсонское,

– сообщает Алексей Арестович.

По словам советника ОП, на линии столкновений идут тактические действия, враг не продвигается, даже несмотря на преимущество в средствах, которые они имеют.

Арестович заявил, что война будет долгой и кровавой: смотрите видео