Днем в Днепре прогремели взрывы. Перед этим Воздушные силы предупреждали о ракете курсом на город.

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Враг направил ракету

Корреспонденты Общественного сообщили о звуках взрывов в Днепре. Перед этим стало известно, что в направлении города движется ракета. Мониторинговые группы писали, что это Х-59.

Ранее Воздушные силы сообщили об угрозе баллистического удара по тем областям, где была объявлена тревога. Среди них и Днепропетровская.

Пока никаких деталей попадания неизвестно. Мониторинговые каналы писали, что ракета прекратила свое существование.

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