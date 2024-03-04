Вдень у Дніпрі пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили попереджали про ракету курсом на місто.

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Ворог скерував ракету

Кореспонденти Суспільного повідомили про звуки вибухів у Дніпрі. Перед цим стало відомо, що у напрямку до міста рухається ракета. Моніторингові групи писали, що це Х-59.

Раніше Повітряні сили сповістили про загрозу балістичного удару по тих областях, де було оголошено тривогу. Серед них і Дніпропетровська.

Наразі жодних деталей влучання невідомо. Моніторингові канали писали, що ракета припинила своє існування.

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