Вдень у Дніпрі пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили попереджали про ракету курсом на місто.
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Ворог скерував ракету
Кореспонденти Суспільного повідомили про звуки вибухів у Дніпрі. Перед цим стало відомо, що у напрямку до міста рухається ракета. Моніторингові групи писали, що це Х-59.
Раніше Повітряні сили сповістили про загрозу балістичного удару по тих областях, де було оголошено тривогу. Серед них і Дніпропетровська.
Наразі жодних деталей влучання невідомо. Моніторингові канали писали, що ракета припинила своє існування.
Росія 13 лютого вдарила по Дніпру
- Вночі проти 13 лютого ворог знову обстрілював Дніпро та Дніпропетровську область. Повітряні сили інформували про декілька груп ворожих дронів, які рухалися в напрямку регіону.
- У ЗСУ згодом підсумували, що загалом окупанти випустили 23 ударні дрони. У Дніпропетровській області вдалося знищити 10 безпілотників, а також по 3 – у Херсонській та Запорізькій областях. Загалом було ліквідовано 16 ворожих БпЛА.
- Філатов під час того, як росіяни обстрілювати Дніпро, наголосив: енергетична інфраструктура міста – на волосині. Він також заявив про тиск, який нібито існує з боку Києва на комунальні органи Дніпра, закликавши його припинити.