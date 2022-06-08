В Днепре стоимость проезда в маршрутках может возрасти до 30 гривен

В Днепре стоимость проезда в общественном транспорте может возрасти до 20 – 30 гривен. Все из-за удорожания топлива и запчастей.

Цены на проезд могут поднять уже летом. Какой будет стоимость – сложно сказать. Может быть как 20 гривен, так и 30. Нынешняя цена – 10 гривен.

В Ивано-Франковске подорожал проезд в маршрутках

Как рассказал специалист департамента транспорта горсовета Иван Васючков, ситуация со стоимостью дизельного топлива неясна. Никто не знает, сколько оно будет стоить через 1-2 недели. Там не видят сигналы, что цена будет снижаться.

Приходится экономить

Цены на дизельное топливо сейчас очень высоки. Что купить его оптом, нужно заплатить 60 – 70 гривен за литр. С такими ценами сложно возить пассажиров за 10 гривен.

Цены на горючее высокие, запчасти тоже очень подорожали. Это ведь не от нас зависит. Мы ездим, возим людей по той цене, что и была, – рассказал водитель маршрутки Анатолий Засименко.

Сейчас ситуация сложная – приходится увеличивать интервалы движения. Кроме того, с улиц Днепра забрали автобусы большой вместимости, потому что они работали в убыток.

АТП выдает водителям всего 10 литров дизеля в день, чего хватает на около 4 часов езды. Кто смог дозаправиться, тот продолжает ездить. Ситуацию не удалось решить даже с помощью городского совета, поставляющего часть дизельного топлива бесплатно.

Директор автотранспортного предприятия Андрей Русовский рассказал, что сейчас на улицы Днепра выезжают от 30 до 70% маршруток. Если удастся поднять тариф хотя бы вдвое, они смогут отремонтировать автобусы, уменьшить интервалы движения, повысить зарплаты.

Пассажиры не слишком довольны новостями о потенциальном удорожании проезда. Цены на многие товары выросли, а зарплаты – нет. Поэтому повышение проезда также ударит по кошельку.

"Зарплаты остаются на том же уровне, что и есть, а цены повышают. Конечно, плохо, не хватает сбережений, это бьет по кошельку", - говорит днепрянка Татьяна Товкач.

Напомним, во Всемирном банке прогнозируют , что украинский ВВП упадет на 44%, а инфляция вырастет до 20% к концу 2022 года.

Важное: Похоже, ЕС таки поддержит заявку Украины о кандидатстве в союзе – смотрите видео