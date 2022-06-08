Ціни на проїзд можуть підняти вже влітку. Якою буде вартість – складно сказати. Може бути як 20 гривень, так і 30. Нинішня ціна – 10 гривень.

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Як розповів спеціаліст департаменту транспорту міськради Іван Васючков, ситуація з вартістю дизельного палива незрозуміла. Ніхто не знає, скільки воно коштуватиме через 1-2 тижні. Там не бачать сигналів, що ціна буде знижуватися.

Доводиться економити

Ціни на дизельне паливо зараз надзвичайно високі. Що придбати його оптом, потрібно заплатити 60 – 70 гривень за літр. З такими цінами складно возити пасажирів за 10 гривень.

Ціни на пальне високі, запчастини також дуже здорожчали. Це ж не від нас залежить. Ми їздимо, возимо людей по тій ціні, що і була, – розповів водій маршрутки Анатолій Засименко.

Зараз ситуація складна – доводиться збільшувати інтервали руху. Крім того, з вулиць Дніпра забрали автобуси великої місткості, бо вони працювали у збиток.

АТП видає водіям лише 10 літрів дизеля в день, чого вистачає на близько 4 години їзди. Хто зміг дозаправитися, той продовжує їздити. Ситуацію не вдалося вирішити навіть з допомогою міської ради, яка постачає частину дизельного палива безплатно.

Директор автотранспортного підприємства Андрій Русавський розповів, що зараз на вулиці Дніпра виїжджають від 30% до 70% маршруток. Якщо вдасться підняти тариф хоча б удвічі, то вони зможуть відремонтувати автобуси, зменшити інтервали руху, підвищити зарплати.

Пасажири не надто задоволені новинами про потенційне здорожчання проїзду. Ціни на багато товарів виросли, а зарплати – ні. Тому підвищення проїзду також вдарить по гаманцю

"Зарплати залишаються на тому ж рівні, що і є, а ціни підвищують. Звичайно ж, погано, не вистачає заощаджень, це б'є по гаманцю", – каже дніпрянка Тетяна Товкач.

Нагадаємо, у Світовому банку прогнозують, що українське ВВП впаде на 44%, а інфляція зросте до 20% до кінця 2022 року.

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