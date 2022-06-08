Пільгові категорії, що мали право безоплатного проїзду, зберігаються. Про такі зміни на своїй фейсбук-сторінці повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

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Він наголосив, що вартість проїзду у комунальному транспорті залишається незмінною:

10 гривень готівкою;

8 – при розрахунку банківською карткою;

6 – при використанні картки "Галка".

Чому зросла ціна на транспорт

Як пояснив мер Івано-Франківська, таке підвищення ціни зумовлене збільшенням вартості за паливо. Він нагадав, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого ціна дизельного палива становила 30 гривень, а зараз – 58.

Натомість, як зауважив Руслан Марцінків, вартість бензину також зросла з 32 гривень до приблизно 52. Крім того, станом на 8 червня паливо регулярно у дефіциті.

Мер Івано-Франківська підкреслив, що у місті перестали курсувати вже 2 маршрути приватних перевізників. Він підтвердив, що пріоритет для Івано-Франківська – це комунальний транспорт. Втім, війна Росії проти України призупинила темпи і поки не всі напрями закриті комунальним транспортом.

Тому для того, щоб не залишити деякі райони взагалі без сполучення, ухвалили непросте рішення. Шукали компроміс,

– резюмував мер.

Тож, вже з 16 червня вартість проїзду у жовтих маршрутках приватних перевізників по Івано-Франківську становитиме 10 гривень.

Нагадаємо, напередодні ціни за проїзд у громадському транспорті зросли й у Львові. Вже від 2 червня вартість проїзду в львівському маршрутному таксі становить 15 гривень.

Втім, перед тим вдруге за рік зросли ціни на перевезення і в приміських маршрутках на Львівщині. Перше підняття цін відбулось в лютому 2022 року. А в травні 2022 року перевізники знову були змушені підняти ціну через значне здорожчання палива та його недоступність.

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