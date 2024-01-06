Ночью в Службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Березинская Индустриального района Днепра. К счастью, обошлось без погибших или травмированных.
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Горел ангар
По прибытии на место происшествия спасатели установили, что пожар возник на территории частного предприятия в одноэтажном здании. Там были транспортные средства. Горело оборудование и автобусы внутри здания на площади в 600 квадратных метров.
Пожар произошел на Левобережном-3.
В Днепре масштабный пожар / Фото ГСЧС Днепропетровской области
Пожар был ликвидирован в 01:40.
В результате происшествия погибших и травмированных нет.
В Днепре было масштабное возгорание: смотрите видео
К устранению возгорания привлечены 26 спасателей и 7 единиц техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
В Днепре загорелся пожар: смотрите видео
В Киеве в результате пожара погиб мужчина
- В многоэтажке одного из районов Киева вспыхнул пожар. К сожалению, в результате возгорания один человек погиб. В Киеве произошел ужасный смертельный пожар на улице Татарской. Сначала огонь был замечен с улицы.
- Позже из квартиры выпрыгнул человек, а затем произошел взрыв. Вероятно, мужчина спасался от огня. Погорелец, к сожалению, погиб.
- Возгорание произошло в одной из квартир на 14 этаже. В 22.36 его удалось ликвидировать. На месте происшествия работали спасатели.