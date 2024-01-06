Вночі до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Березинська Індустріального району Дніпра. На щастя, обійшлося без загиблих чи травмованих.
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Горів ангар
Після прибуття на місце подій рятувальники встановили, що пожежа виникла на території приватного підприємства в одноповерховій будівлі. Там були транспортні засоби. Горіло обладнання та автобуси всередині будівлі на площі 600 квадратних метрів.
Пожежа сталась на Лівобережному-3.
У Дніпрі масштабна пожежа / Фото ДСНС Дніпропетровської області
Пожежу ліквідували о 01:40.
Внаслідок події загиблих та травмованих немає.
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До усунення займання залучено 26 рятувальників та 7 одиниць техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
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У Києві внаслідок пожежі загинув чоловік
- У багатоповерхівці одного із районів Києва спалахнула пожежа. На жаль, внаслідок займання одна людина загинула. У Києві сталася жахлива смертельна пожежа на вулиці Татарській. Спочатку вогонь помітили з вулиці.
- Пізніше з квартири вистрибнула людина, а потім стався вибух. Ймовірно, чоловік рятувався від вогню. Погорілець, на жаль, загинув.
- Займання сталось в одній із квартир на 14 поверсі. О 22:36 його вдалося ліквідувати. На місці події працювали рятувальники.