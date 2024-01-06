Вночі до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Березинська Індустріального району Дніпра. На щастя, обійшлося без загиблих чи травмованих.

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Горів ангар

Після прибуття на місце подій рятувальники встановили, що пожежа виникла на території приватного підприємства в одноповерховій будівлі. Там були транспортні засоби. Горіло обладнання та автобуси всередині будівлі на площі 600 квадратних метрів.

Пожежа сталась на Лівобережному-3.



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Пожежу ліквідували о 01:40.

Внаслідок події загиблих та травмованих немає.

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До усунення займання залучено 26 рятувальників та 7 одиниць техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

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