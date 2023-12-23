О взрывах в Днепре сообщили журналисты 24 Канала. Что известно в эту минуту, рассказываем дальше.
Смотрите также: В Кропивницком трижды раздавались взрывы, громко и в Кривом Роге: россияне били баллистикой из Крыма
Что известно о взрывах в Днепре
Днем 23 декабря стало известно, что в Днепре прогремели взрывы. Ракета, которую запустили оккупанты, исчезла с радаров.
В Днепропетровском областном совете сообщили об успешной работе ПВО. Вражескую ракету сбили в Днепровском районе города.
В то же время, воздушная тревога продолжается из-за активности стратегической авиации врага. Призываем не игнорировать угрозу, а находиться в укрытиях. Также жизнь может сохранить соблюдение правила двух стен. Обычная осторожность может очень помочь.
Оккупанты кроют Днепропетровщину огнем
- Враг 21 декабря в очередной раз ударил по Никополю из тяжелой артиллерии. Известно о двух погибших. В результате обстрела погибли две женщины 60 и 46 лет. Кроме этого, ранен 86-летний мужчина. Спасатели извлекли его из поврежденного дома. Пострадавшего забрали в больницу. Повреждены 4 частных дома и 3 хозяйственные постройки. Задело линию электропередач.
- Вечером 14 декабря враг пытался атаковать Днепр. В небе области защитники неба сбили вражескую авиационную ракету Х-59. Взрывы, которые слышали в Днепре во время воздушной тревоги, связаны с работой ПВО. Защитники воздушного командования "Восток" сбили ракету. Это подтвердила Днепропетровская областная военная администрация.
- 10 декабря враг атаковал Никопольщину дронами-камикадзе. Как отмечает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, враг направил сразу три дрона-камикадзе. Также для атаки использовали тяжелую артиллерию.