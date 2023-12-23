Про вибухи у Дніпрі повідомили журналісти 24 Каналу. Що відомо на цю хвилину, розповідаємо далі.
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Що відомо про вибухи у Дніпрі
Вдень 23 грудня стало відомо, що у Дніпрі пролунали вибухи. Ракета, яку запустили окупанти, зникла із радарів.
У Дніпропетровській обласній раді повідомили про успішну роботу ППО. Ворожу ракету збили на Дніпровським районом міста.
Водночас повітряна тривога триває через активність стратегічної авіації ворога. Закликаємо не ігнорувати загрозу, а перебувати в укриттях. Також життя може зберегти дотримання правила двох стін. Звичайна обережність може дуже допомогти.
Окупанти криють Дніпропетровщину вогнем
- Ворог 21 грудня вчергове вдарив по Нікополю з важкої артилерії. Відомо про двох загиблих. Внаслідок обстрілу загинуло дві жінки 60 та 46 років. Крім цього, поранено 86-річного чоловіка. Рятувальники витягли його з пошкодженого будинку. Постраждалого забрали до лікарні. Пошкоджені 4 приватні оселі та 3 господарські споруди. Зачепило лінію електропередач.
- Ввечері 14 грудня ворог намагався атакувати Дніпро. У небі області оборонці неба збили ворожу авіаційну ракету Х-59. Вибухи, які чули у Дніпрі під час повітряної тривоги, пов'язані з роботою ППО. Оборонці повітряного командування "Схід" збили ракету. Це підтвердила Дніпропетровська обласна військова адміністрація.
- 10 грудня ворог атакував Нікопольщину дронами-камікадзе. Як зазначає глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ворог скерував відразу три дрони-камікадзе. Також для атаки використали важку артилерію.