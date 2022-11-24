Работники шахт в Кривом Роге и Павлоградском районе застряли под землей, не имея доступа к поверхности и вентиляции без электроэнергии. Операция по спасению продолжалась всю ночь.

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Спасательную операцию завершили под утро

В результате вчерашнего обесточивания шахт в Кривом Роге под землей оказались 653 шахтера. Глава Днепропетровской ОГА Николай Лукашук сообщил, что последних из них вывели на поверхность в 04:55 утра. В спасательной операции участвовали службы города и горные спасатели.

Кроме этого, в Павлоградском районе под землей застряли более 2 000 работников шахт. Их тоже уже вывели на поверхность.

653 шахтера, оказавшихся под землей во время вчерашнего обесточивания шахт в Кривом Роге, уже подняты на поверхность. Также поднять удалось более 2 000 работников шахт в Павлоградском районе,

– написал мэр Кривого Рога Александр Вилкул.

Впоследствии глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко написал, что всего в шахтах находились около 3 000 работников.

Последствия ракетных обстрелов Украины 23 ноября

23 ноября российские войска выпустили по Украине 70 крылатых ракет и 5 беспилотников. Удары наносили по критической инфраструктуре (теплоэлектростанциям и подстанциям), однако есть попадание и в жилой дом в Киеве, в результате чего погибли 3 человека.

Разрушениям подверглись энергетические объекты в Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях. Также силы ПВО работали в Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях.

В результате этой атаки в Украине начались масштабные перебои с энерго-, тепло- и водоснабжением. Пока ни одна АЭС не генерирует электроэнергию.

В тот же день, 23 ноября, Зеленский обратился к послу Украины в ООН и дал ему поручение созвать Совбез ООН и оно состоялось в тот же день. В ходе заседания президент сказал, что мир должен срочно отреагировать на преступления России.

Справка. Во время массированного обстрела 23 ноября украинская ПВО сбила 51 российскую крылатую ракету и 5 беспилотников.

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