В Днепропетровской области сирены взвыли в 3:44. Тревогу объявили из-за ракетной опасности.

Здесь детали В Киеве и большинстве областей объявили тревогу: вероятные пуски "Калибров" с Черного моря

Работа ПВО на Днепропетровщине

В 4:23 в Воздушных силах сообщили, что в Днепропетровской области работает ПВО. Пока другие детали неизвестны.

Напомним, очень важно не выкладывать в сети фото и видео работы ПВО. Ведь этим могут воспользоваться враги.

Тревогу по Украине объявляли из-за вероятных пусков ракет "Калибр" с Черного моря.

Ракетный удар по Днепру в День Независимости

Российские военные ночью 24 августа нанесли ракетный удар по Днепру. Одну из российских ракет сбили защитники из Воздушного командования "Восток". Но, к сожалению, были и попадания, в частности, по транспортному объекту в городе.

В результате вражеского обстрела пострадали 10 человек. У них диагностировали в основном рваные раны и осколочные ранения. Однако трое пострадавших оказались в больнице в состоянии средней тяжести.

ОВА сообщали, что в результате удара повреждены также с десяток объектов. В их числе банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание. Изуродованы 15 киосков и два жилых дома, 3 автобуса и несколько авто, контактная троллейбусная сеть, водо- и газопроводы.