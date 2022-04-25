В Днепропетровской области задержали 130 возможных коллаборантов: 2 мужчин передали СБУ

Помощники врага продолжают свою подлую деятельность на территории Украины. Полиция в Днепропетровской области за 24 апреля обнаружила 130 вероятных коллаборантов.

Правоохранители сообщили, что проверяют их причастность к сотрудничеству с врагом. Двое подозреваемых уже передали СБУ.

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В каких городах действовали возможные преступники

В полиции говорят, что в городе Кривой Рог задержан гражданин, агитировавший за "русский мир".

Также в городе Никополь обнаружили мужчину с гражданством Украины и России. Он мог работать в пользу российских оккупационных войск.

К тому же, за 24 апреля на блокпостах области проверили более 23 тысяч авто и почти 50 тысяч человек.

Во время проверок на стационарном посту у жителя Кировоградской области в автомобиле Peugeot изъяли 4 корпуса от гранаты Ф-1 и РГД-5, запалы, пистолет "ФОРТ 17 Р",

– говорят правоохранители.

Всего за сутки они раскрыли 5 преступлений, среди которых убийство мужчины в городе Синельниково.

Задержание коллаборантов – не редкость: смотрите видео