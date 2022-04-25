Правоохоронці повідомили, що наразі перевіряють їхню причетність до співпраці з ворогом. Двох підозрюваних вже передали СБУ.

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У яких містах діяли можливі злочинці

У поліції кажуть, що в місті Кривий Ріг затримали громадянина, який агітував за "руський мир".

Також у місті Нікополь виявили чоловіка з громадянством України та Росії. Він міг працювати на користь російських окупаційних військ.

До того ж за 24 квітня на блокпостах області перевірили більше 23 тисяч авто та майже 50 тисяч людей.

Під час перевірок на стаціонарному посту у мешканця Кіровоградської області в автомобілі Peugeot вилучили 4 корпуси від гранати Ф-1 та РГД- 5, запали, пістолет "ФОРТ 17 Р",

– кажуть правоохоронці.

Усього за добу вони розкрили 5 злочинів, серед яких вбивство чоловіка у місті Синельникове.

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