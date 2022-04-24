Российские оккупанты поспешили похвастаться захватом Днепрорудного. Для этого они решили использовать машину пропаганды.

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Установка триколора и сожжение трезубца

Как сообщил Сергей Лещенко, российские пропагандисты быстро распространили информацию о том, что оккупанты установили над Днепрорудным российский флаг. Кроме того, россияне сожгли украинский трезубец, который является государственным символом Украины и признан во всем мире, в том числе и в России.

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