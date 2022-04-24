Російські окупанти поспішили похизуватися захопленням Дніпрорудного. Для цього вони вирішили задіяти машину пропаганди.

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Встановлення триколора та спалення тризуба

Як повідомив Сергій Лещенко, Російські пропагандисти швидко поширили інформацію про те, що окупанти встановили над Дніпрорудним російський прапор. Окрім того, росіяни спалили український тризуб, який є державним символом України та визнаний в уьому світі, в тому числі і у Росії.

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