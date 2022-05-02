Видеодоказательство опубликовали на фейсбук-странице командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в понедельник, 2 мая.

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Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ ликвидировали ГУ ГШ ВС из Сибири

В частности, на видео зафиксированы остатки бронетехники и личного состава 24-й отдельной бригады специального назначения главного управления (ранее известное как ГРУ) генерального штаба России.

Служба по связям с общественностью командования отмечает, что украинские десантники продолжают успешно вести боевые действия на этом направлении, постоянно уничтожая российских оккупантов и их бронетехнику.

В то же время командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины рассказывает, что, несмотря на подвиги наших защитников, россияне продолжают распространять фейк, будто бы наши штурмовики сдаются врагу. Военные призывают тщательно проверять полученные данные, поскольку информационная война в самом разгаре.

Украинские десантники ликвидируют врагов и их технику: последние новости

81 отдельная аэромобильная бригада Десантно-штурмовых войск динамично уничтожила в Донецкой области вражескую бронетехнику. Зрелищное видео появилось на странице группировки.

21 апреля подразделения десантно-штурмовых войск ВСУ похвастались сбитым вражеским истребителем, который удалось "заземлить" с помощью зенитно-ракетных комплексов "Stinger" и "Starstreak". Как приятный бонус, украинские защитники ликвидировали вражеский беспилотник "Орлан-10".

В то же время пресс-служба ДШВ публикует и жуткие кадры из украинских городов. В одном из таких сообщений видно полностью разгромленное Рубежное.

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