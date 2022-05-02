Відеодоказ опублікували на фейсбук-сторінці командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України у понеділок, 2 травня.

Читайте також Так працює Bayraktar: біля Зміїного ЗСУ знищили два російські катери типу "Раптор"

Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ ліквідували ГУ ГШ ЗС з Сибіру

Зокрема, на відео зафіксовані залишки бронетехніки та особового складу 24-ї окремої бригади спеціального призначення головного управління (раніше відоме як ГРУ) генерального штабу Росії.

Служба зв’язків з громадськістю командування наголошує, що українські десантники продовжують успішно вести бойові дії на цьому напрямку, постійно знищуючи російських окупантів та їх бронетехніку.

Водночас командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України розповідає, що попри подвиги наших захисників, росіяни продовжують поширювати фейк, наче наші штурмовики здаються ворогу. Військові закликають ретельно перевіряти отримані дані, оскільки інформаційна війна у самому розпалі.

Українські десантники ліквідовують ворогів і їхню техніку: останні новини

81 окрема аеромобільна бригада Десантно-штурмових військ динамічно знищила на Донеччині ворожу бронетехніку. Видовищне відео з'явилося на сторінці угруповання.

21 квітня підрозділи десантно-штурмових військ ЗСУ похизувалися збитим ворожим винищувачем, який вдалося "заземлити"за допомогою із зенітно-ракетних комплексів "Stinger" та "Starstreak". Як приємний бонус, українські захисники ліквідували ворожий безпілотник "Орлан-10".

Водночас пресслужба ДШВ публікує і моторошні кадри з українських міст. В одному із таких дописів видно повністю розгромлене Рубіжне.

До теми – над Одесою потужно знищили безпілотник росіян: дивіться відео