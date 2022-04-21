Підрозділи десантно-штурмових військ збили ворожу техніку з зенітно-ракетних комплексів "Stinger" та "Starstreak".

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Протиповітряна оборона України продовжує захищати наше небо та активно ліквідовує ворожі літаки.

Повітряний простір, де виконують завдання українські десантники – знаходиться під повним контролем наших зенітних ракетно-артилерійських підрозділів. І ворог тут спокійно літати не буде! Йому відразу “підрізають крила” та розбивають об землю. Адже це українське небо,

– заявив офіцер-десантник.

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