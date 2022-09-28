Соответствующую информацию сообщили в ГСЧС. Известно, что российские оккупанты попали в школу в городе Николаевка Краматорского района Донецкой области.
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В Донецкой области из-под завалов достали тело женщины
Спасатели изъяли тело погибшей женщины из-под завалов частично разрушенного здания школы в Николаевке,
– сообщили в ГСЧС.
Там также объяснили, что тело было обнаружено в процессе аварийно-спасательных работ. Установили, что женщина 1959 года рождения.
Утром 28 сентября начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко объяснял, что не было информации об одном человеке, работавшем в школе. Вероятно, именно эту женщину обнаружили под завалами.
Более того, по данным спасателей:
- в результате обстрела, предварительно – ракетного удара, в школе №1 частично разрушился первый и третий этажи 3-этажного здания;
- работники ГСЧС разобрали 50 тонн конструктивных элементов здания и завершили работу.
Спасатели разобрали завалы в результате удара по Николаевке / Фото ГСЧС
Обстрел школы в Николаевке: коротко
- На рассвете около 5 утра 28 сентября россияне прицельно обстреляли школу в Николаевке Донецкой области.
- Предварительно известно, что в школе было обустроено укрытие, в момент атаки там находились 12 гражданских. Из них – два ребенка и один человек с инвалидностью. Люди в укрытии не пострадали.
- По словам начальника Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, россияне выпустили ракету С-300.
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