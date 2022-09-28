Соответствующую информацию сообщили в ГСЧС. Известно, что российские оккупанты попали в школу в городе Николаевка Краматорского района Донецкой области.

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В Донецкой области из-под завалов достали тело женщины

Спасатели изъяли тело погибшей женщины из-под завалов частично разрушенного здания школы в Николаевке,

– сообщили в ГСЧС.

Там также объяснили, что тело было обнаружено в процессе аварийно-спасательных работ. Установили, что женщина 1959 года рождения.

Утром 28 сентября начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко объяснял, что не было информации об одном человеке, работавшем в школе. Вероятно, именно эту женщину обнаружили под завалами.

Более того, по данным спасателей:

в результате обстрела, предварительно – ракетного удара, в школе №1 частично разрушился первый и третий этажи 3-этажного здания;

работники ГСЧС разобрали 50 тонн конструктивных элементов здания и завершили работу.

Спасатели разобрали завалы в результате удара по Николаевке / Фото ГСЧС

Обстрел школы в Николаевке: коротко

На рассвете около 5 утра 28 сентября россияне прицельно обстреляли школу в Николаевке Донецкой области.

Предварительно известно, что в школе было обустроено укрытие, в момент атаки там находились 12 гражданских. Из них – два ребенка и один человек с инвалидностью. Люди в укрытии не пострадали.

По словам начальника Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, россияне выпустили ракету С-300.

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