Відповідну інформацію повідомили у ДСНС. Відомо, що російські окупанти влучили в школу в місті Миколаївка Краматорського району, що на Донеччині.

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На Донеччині з-під завалів дістали тіло жінки

Рятувальники вилучили тіло загиблої жінки з-під завалів частково зруйнованої будівлі школи у місті Миколаївка,

– повідомили в ДСНС.

Там також пояснили, що тіло виявили у процесі аварійно-рятувальних робіт. Встановили, що жінка 1959 року народження.

Вранці 28 вересня начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко пояснював, що не було інформації щодо однієї людини, яка працювала у школі. Ймовірно, саме цю жінку виявили під завалами.

Ба більше, за даними рятувальників:

внаслідок обстрілу, попередньо – ракетного удару, у школі №1 частково зруйнувався перший та третій поверхи 3-поверхової будівлі;

працівники ДСНС розібрали 50 тонн конструктивних елементів будівлі та завершили роботи.

Рятувальники розібрали завали внаслідок удару по Миколаїці / Фото ДСНС

Обстріл школи в Миколаїці: коротко

Вдосвіта орієнтовно о 5 ранку 28 вересня росіяни прицільно обстріляли школу в Миколаївці Донецької області.

Попередньо відомо, що в школі було облаштоване сховище, на момент атаки там перебували 12 цивільних. З них – дві дитини та одна людина з інвалідністю. Люди у сховищі не постраждали.

За словами начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, росіяни випустили ракету С-300.

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