36-летний Сергей Самолюк был командиром батальона 3-го десантно-штурмового батальона одной из бригад ВСУ.

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О трагедии сообщил Высочанский поселковый совет. Проживал Герой в поселке городского типа Бабаи Харьковской области.

Высокую цену платим за право быть свободными украинцами в своей Украине. Каждый освобожденный метр земли – пропитанный кровью лучших украинцев,

– написали представители местной администрации.

Известно, что украинский защитник погиб во время выполнения боевого задания. Похоронили героя 9 июня на кладбище в его родном поселке. В общине выразили соболезнования семье воина.

Контрнаступление ВСУ продолжается: последние новости

Добавим, что ВСУ продолжают контрнаступать на Юге. Происходит он со стремительной динамикой, учитывая то сопротивление, которое оказывают оккупанты. Заместитель министра обороны Анна Маляр 19 июня официально подтвердила деоккупацию населенного пункта Пятихатки, что в Запорожской области.

По состоянию на утро 19 июня ВСУ уже уволили 8 населенных пунктов на Таврическом направлении: Новодаровка, Левадное, Сторожево, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки. Анна Маляр подчеркнула, что их удалось деоккупировать в течение 2 недель контрнаступления ВСУ.

Наши защитники во время наступательных операций наносят безумные потери россиянам. Маляр сообщила, что только за прошлую неделю россияне потеряли более 4600 живой силы. Кроме того, удалось взять в плен около 80 окупантов.