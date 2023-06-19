36-річний Сергій Самолюк був командиром батальйону 3-го десантно-штурмового батальйону однієї із бригад ЗСУ.

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Про трагедію повідомила Височанська селищна рада. Проживав Герой у селищі міського типу Бабаї Харківської області.

Високу ціну платимо за право бути вільними українцями у своїй Україні. Кожен визволений метр землі – просочений кров'ю найкращих українців,

– написали представники місцевої адміністрації.

Відомо, що український захисник загинув під час виконання бойового завдання. Поховали героя 9 червня на цвинтарі у його рідному селищі. У громаді висловили співчуття сім'ї воїна.

Контрнаступ ЗСУ триває: останні новини

Додамо, що ЗСУ продовжують контрнаступати на Півдні. Відбувається він зі стрімкою динамікою, зважаючи на той опір, який чинять окупанти. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 19 червня офіційно підтвердила деокупацію населеного пункту П'ятихатки, що у Запорізькій області.

Станом на ранок 19 червня ЗСУ уже звільнили 8 населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки. Ганна Маляр підкреслила, що їх вдалося деокупувати протягом 2 тижнів контрнаступу ЗСУ.

Наші захисники під час наступальних операцій завдають шалених втрат росіянам. Маляр повідомила, що лише за минулий тиждень росіяни втратили понад 4 600 живої сили. Крім того, вдалося взяти у полон близько 80 окупантів.