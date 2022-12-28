В Донецкой области приостановили работу все газовые котельные

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко. Отключения котельных были вынужденными и аварийными.

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Павел Кириленко рассказал, что после отключения котельных были сформированы ремонтные бригады для срочного обнаружения и обследования аварийного участка и проведения восстановительных работ. Однако сроки их проведения спрогнозировать невозможно.

Как быстро удастся ремонтникам возобновить работу газопровода, будет зависеть от характера повреждения и его масштаба. О ходе работ, запуске котельных и восстановлении газо- и теплоснабжения на территории области буду сообщать дополнительно,

– заявил Кириленко.

Ситуация в Донецкой области

Ночью 27 декабря россияне совершали единичные обстрелы населенных пунктов области вдоль линии фронта. В частности, под вражеским огнем оказалось село Островное Кураховской общины. Враг повредил заведение культуры, магазин и 5 частных домов.

Утром россияне обстреляли Авдеевку из "Градов". К счастью, жертв нет. Последствия атаки устанавливаются. В селе Ивановском Бахмутской общины в результате обстрелов 1 человек получил ранения. В Бахмуте поврежден магазин, во Временном Яру — гараж.

Также россияне обстреляли Лиманскую и Северскую общины области.