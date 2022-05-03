В список населенных пунктов, которые беспощадно обстреливали россияне, отнесли: Мариуполь, Лиман, Авдеевка, Покровск, Северск, Святогорск, Яровая, Новониколаевка, Очеретино, Шевченко.

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Россияне продолжают цинично обстреливать мирное население Украины из тяжелой артиллерии и авиацией. Те области, которые враг обещался "освободить" от "украинских нацистов", страдают больше всего. К сожалению, именно в Луганской и Донецкой областях самое высокое число жертв среди гражданских. В одном только многострадальном Мариуполе погибли уже более 20 тысяч украинцев.

За последние сутки, 2 мая, оккупанты били по десяти населенным пунктам Донецкой области. Россияне обстреливали мирное население авиацией, реактивными системами залпового огня "Град", танками, тяжелой артиллерией, а также крылатыми ракетами.

Фото последствий вражеских обстрелов:

В результате многочисленных обстрелов есть погибщие и раненные. Их число сейчас уточняется. В частности, пострадала инфраструктура Донбасса. Повреждения ролучили по меньшей мере 33 гражданских объекта. К ним относятся жилые дома, детские оздоровительные заведения, школа, объекты жизнеобеспечения.

Мариуполь, Лиман, Авдеевка, Покровск, Северск, Святогорск, Яровая, Новониколаевка, Очеретино, Шевченко – десятка городов, которые были на прицеле у врага последние сутки.

В сообщении Национальной полиции Украины отмечали, что полицейские открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Ситуация в Донецкой области: коротко

За 2 мая на Донбассе было ранено 12 человек . К сожалению, один человек погиб. По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, боевики ранили 8 жителей Донецкой области. Еще 4 гражданских пострадали в Луганской области – раненым оказали медицинскую помощь в Бахмуте.

В дом многодетной семьи в Донецкой области произошло прямое попадание вражеского боеприпаса. 39-летняя женщина и трое ее детей от 7 до 15 лет выжили чудом выжили.

В области идет эвакуация мирного населения. 30 апреля удалось вывезти в безопасные места 435 человек.

В Генштабе отметили, что россияне все основные усилия сосредоточили на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная. Кроме того, враги пытаются продвигаться в направлениях населенных пунктов Лиман и Северск.

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