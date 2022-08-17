Оккупанты одним ударом разрушили 10 домов в Дружковке: ужасное видео

Под вражеским обстрелом оказался частный сектор в Дружковке Донецкой области. Одним ударом россияне разрушили 10 домов.

К счастью, на этот раз обошлось без жертв. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко 17 августа.

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россияне разрушили 10 домов одним ударом

В сети появилось видео, где видны полностью разрушенные дома в Дружковке. Вокруг ходят местные и убирают завалы.

Очевидица рассказывает, что в один момент услышала удар. И крыша сразу посыпалась на землю. Было очень страшно. Один из местных жителей рассказывает, что оккупанты разрушили все: его дом, гараж и авто.

Разрушенные дома в Дружковке: смотрите видео

Какая ситуация на восточном фронте 17 августа

На Славянском направлении россияне атаковали районы Бражковки, Великой Камышевахи, Дибровного, Вернополья и Мазановки. В районе Богородичного пытались наступать, но ВСУ отбили оккупантов. Возле Мазановки и Новодмитровки бои продолжаются.

На Краматорском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы около 7 населенных пунктов. россияне проводили воздушную разведку в Краматорском районе. Возле Спорного они пытались наступать, но понесли потери и отступили.

На Бахмутском направлении враг обстрелял районы Бахмута, Соледара, Зайцева, Белогоровки и Майорска. Нанес авиаудары по гражданской инфраструктуре возле Соледара. Агрессор наступал и штурмовал район возле Железного, Шумов и Зайцева, но безрезультатно. Вблизи Соледара и Бахмутского боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении захватчики обстреляли территории около 8 населенных пунктов. Враг наносил авиаудары в районах Марьинки, Красногоровки и Ясиноватой. Оккупанты пытаются штурмовать район Опытного, бои продолжаются.

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