Безумный дефицит: в ДТЭК назвали регионы, в которых худшая ситуация со светом

Украинская энергосистема продолжает приходить в себя после ракетных ударов врага по нашей инфраструктуре 15 – 17 ноября. По состоянию на 18 ноября самая плохая ситуация со светом наблюдается на Юге.

Об этом рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона , передает 24 канал.

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По его словам, как ни странно, однако самая плохая ситуация со светом сейчас в Херсоне. Город только недавно освободили от оккупантов, так что восстановить всю разрушенную инфраструктуру еще не успели.

Сейчас там работают "всем миром". Мы направили туда 6 бригад. Ремонтные работы усложняются из-за заминирования и разрушенных мостов. К примеру, каждый день наши бригады должны вброд переправляться через реку Ингулец,

– сказал Сахарук.

Он добавил, что на деоккупированных территориях уже понемногу начал появляться свет. По меньшей мере, 7 тысяч потребителей в 20 населенных пунктах имеют электроэнергию.

Если говорить о территориях, которые не были под контролем кафиров, то самая плохая ситуация в прифронтовых регионах. Причина этого – артиллерийские обстрелы. Речь идет о:

Запорожье;

Харьков;

Чернигов;

Сумы.

В то же время в результате ракетных обстрелов неутешительная ситуация сложилась во Львовской, Винницкой, Тернопольской, Киевской и Киеве. Именно в столице сложился яростный дефицит электроэнергии.

В некоторых регионах света может не быть по нескольку дней