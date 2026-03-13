В ДТП под Киевом погиб известный украинский эколог Владимир Борейко
- Известный украинский эколог Владимир Борейко погиб в ДТП под Киевом 13 марта 2026 года.
- Борейко был заслуженным природоохранником Украины, возглавлял Киевский эколого-культурный центр и активно выступал против браконьерства и разрушения природных территорий.
В пятницу, 13 марта, в ДТП под Киевом погиб известный эколог Владимир Борейко.
Об этом сообщила жена эколога Ольга Мусафирова.
Что известно о гибели Владимира Борейко?
Украинский эколог Владимир Борейко погиб в дорожно-транспортном происшествии. Трагедия произошла под Киевом 13 марта.
Жена проинформировала, что о дате и месте прощания и захоронения будет сообщено дополнительно.
Прошу отнестись с пониманием и не звонить мне сейчас,
– написала Ольга на своей странице в Facebook.
Вчера, 12 марта, полиция Киевской области сообщила об автотроще на автодороге Киев – Знаменка, вблизи села Яхны. Вероятно, Борейко погиб именно в этом ДТП.
По данным правоохранителей, 60-летний водитель авто Renault Kengoo выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Scania – им управлял 46-летний мужчина.
Водитель и 67-летний пассажир Renault Kengoo погибли на месте.
Кто такой Владимир Борейко?
Борейко был украинским экологом, природоохранным и общественным деятелем и публицистом. Кроме того, мужчина возглавлял Киевский эколого-культурный центр.
Эколог известен своей активной позицией в сфере защиты окружающей среды, выступал против браконьерства, разрушения природных территорий и жесткого обращения с животными. Много лет своей жизни посвятил общественной природоохранной деятельности – он исследовал экологические проблемы и популяризировал ответственное отношение к природе.
Борейко имел звание заслуженного природоохранника Украины и был одним из самых известных украинских общественных экологов и природоохранных активистов.
