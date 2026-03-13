В ДТП под Киевом погиб известный украинский эколог Владимир Борейко

В пятницу, 13 марта, в ДТП под Киевом погиб известный эколог Владимир Борейко.

Об этом сообщила жена эколога Ольга Мусафирова.

Что известно о гибели Владимира Борейко?

Украинский эколог Владимир Борейко погиб в дорожно-транспортном происшествии. Трагедия произошла под Киевом 13 марта.

Жена проинформировала, что о дате и месте прощания и захоронения будет сообщено дополнительно.

Прошу отнестись с пониманием и не звонить мне сейчас,

– написала Ольга на своей странице в Facebook.

Вчера, 12 марта, полиция Киевской области сообщила об автотроще на автодороге Киев – Знаменка, вблизи села Яхны. Вероятно, Борейко погиб именно в этом ДТП.

По данным правоохранителей, 60-летний водитель авто Renault Kengoo выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Scania – им управлял 46-летний мужчина.

Водитель и 67-летний пассажир Renault Kengoo погибли на месте.

Последствия ДТП на Киевщине: смотрите фото ГСЧС и полиции

Кто такой Владимир Борейко?

Борейко был украинским экологом, природоохранным и общественным деятелем и публицистом. Кроме того, мужчина возглавлял Киевский эколого-культурный центр.

Эколог известен своей активной позицией в сфере защиты окружающей среды, выступал против браконьерства, разрушения природных территорий и жесткого обращения с животными. Много лет своей жизни посвятил общественной природоохранной деятельности – он исследовал экологические проблемы и популяризировал ответственное отношение к природе.

Борейко имел звание заслуженного природоохранника Украины и был одним из самых известных украинских общественных экологов и природоохранных активистов.

