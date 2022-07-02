Вернулась, чтобы спасать людей: что известно о погибшей в ДТП военном медике "Австрийке"

В ДТП погибла военный медик из батальона "Госпитальеры" Наталья Фраушер. Она была украинкой, но в последние годы жила в Австрии, поэтому имела позывной "Австрийка".

Эвакуационный автобус "Госпитальеров" столкнулся с военным грузовиком, который стоял на дороге без освещения. Наталья получила травму головы. Около получаса медики боролись за ее жизнь, но, к сожалению, бесполезно.

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Кто такая Наталья Фраушер "Австрийке" было 47 лет, она родом из Кропивницкого. В последние годы женщина жила в Австрии со своим мужем. Когда началась полномасштабная война, она была волонтером и помогала украинцам. Она собирала и отправляла в Украину гуманитарные и медицинские грузы, средства защиты ТрО. Вывозила животных из Украины в Европу, помогала финансами беженцам. Однако позже решила ехать на фронт и спасать раненых. К батальону "Госпитальеров" присоединилась в апреле.

Наталья была военным медиком / Фото из фейсбука Алисы Хаолглем

Наталья с детства была лидером

Подруга детства женщины рассказала, что Наташа была единственной дочерью у своих родителей. Они очень пожилые люди, раньше работавшие на госслужбе. Кроме того, у нее осталась 25-летняя дочь Валерия, которая в начале войны переехала в Австрию.

По словам подруги, Наталья с детства была лидером. После окончания школы она уехала в Киев, поступила в медицинский институт и стала стоматологом. Затем овладела профессией хирурга. Несколько лет назад женщина вышла замуж за австрийца Фредди и уехала жить в Европу.

Ей все давалось просто. Она была очень красива, но никогда носа не задирала,

– отметила женщина.

Подруга добавляет: Наталья была настолько активна, что ее знакомые ничуть не удивились, что она очутилась на фронте.



Последние годы Наталья много путешествовала / Фото из фейсбука Алисы Хаолглем

"Австрийка" уже была на войне

Девушка уже была на войне в 2014 – 15 годах. Подруга говорит, что Наталья была самым талантливым врачом-хирургом. Благодаря ей на Донбассе были спасены сотни жизней тяжело раненых.

После полномасштабного вторжения России в Украину Наталья не могла оставаться в Австрии. Она говорила, что не может ни есть, ни спать, зная, что там умирают люди, которым она может дать шанс на жизнь.

Она считала, что гуманитарка – это слишком мало для помощи. Я даже пыталась ее отговорить, ведь это слишком опасно, но она решила по-своему: Наталья была добрым, светлым человеком, старалась всем помочь,

– рассказывает подруга.

Она констатирует, что смерть "Австрийки" – это огромная потеря.



Погибла Наталья Фраушер / Фото с ее инстаграма

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