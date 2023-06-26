Кроме того, на первом этаже дома находился торговый центр. Под завалами могли оказаться много людей.

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Что известно о пострадавших

Губернатор Александрии Мухаммад аль-Шариф заявил, что обрушение произошло в результате "вертикального раскола" в структуре здания, и в настоящее время прокуратура проводит расследование для выяснения деталей.

В Египте обрушилось здание с отдыхающими / Фото DailyMail, Al Аrabia

На месте сейчас работают спасательные службы, которые проводят действия по поиску пострадавших и передают медикам.

Местные власти сообщают, что обвал дома произошел на улице Халил Хамада в районе Сиди-Бишр. Теперь известно о не менее 4 пострадавших, у них незначительные травмы.

Спасатели разбирают завалы: смотрите видео

Поскольку здание расположено вдоль скоростной трассы, это обусловило много ДТП. Автомобили врезались в завалы, большинство из них не могут самостоятельно выбраться.

Мухаммад аль-Шариф добавил, что соседние дома не пострадали, а их жильцы эвакуировались.

Заметьте! Из-за плохого или вообще отсутствующего технического обслуживания и низкого уровня соблюдения строительных стандартов обрушения зданий в Египте является распространенным явлением.

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