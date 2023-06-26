Кроме того, на первом этаже дома находился торговый центр. Под завалами могли оказаться много людей.
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Что известно о пострадавших
Губернатор Александрии Мухаммад аль-Шариф заявил, что обрушение произошло в результате "вертикального раскола" в структуре здания, и в настоящее время прокуратура проводит расследование для выяснения деталей.
В Египте обрушилось здание с отдыхающими / Фото DailyMail, Al Аrabia
На месте сейчас работают спасательные службы, которые проводят действия по поиску пострадавших и передают медикам.
Местные власти сообщают, что обвал дома произошел на улице Халил Хамада в районе Сиди-Бишр. Теперь известно о не менее 4 пострадавших, у них незначительные травмы.
Спасатели разбирают завалы: смотрите видео
Поскольку здание расположено вдоль скоростной трассы, это обусловило много ДТП. Автомобили врезались в завалы, большинство из них не могут самостоятельно выбраться.
Мухаммад аль-Шариф добавил, что соседние дома не пострадали, а их жильцы эвакуировались.
Акула в Египте съела россиянина: что известно
- 8 июня в Хургаде в результате нападения акулы погиб российский турист. После этого власти Египта на два дня закрыли все пляжи.
- В полиции Хургады отмечают, что погибший несколько месяцев проживал в Египте и пришел поплавать в район Dream Beach. Акула разорвала россиянина на глазах у собственного отца. Спасатели приехали на место происшествия, но уже не смогли помочь.
- Жертвой оказался 23-летний Владимир Попов из Архангельской области России. Предварительно семья парня купила квартиру и уже несколько месяцев жила в комплексе British Resort в Хургаде.