Крім того, на першому поверсі будинку був торговий центр. Під завалами могли опинитись багато людей.

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Що відомо про постраждалих

Губернатор Александрії Мухаммад аль-Шаріф заявив, що обвал стався в результаті "вертикального розколу" в структурі будівлі, і наразі прокуратура проводить розслідування для з'ясування деталей.

В Єгипті обвалилася будівля з відпочивальникмами / Фото DailyMail, Al Аrabia

На місці зараз працюють рятувальні служби, які проводять заходи щодо пошуку постраждалих та передають їх медикам.

Місцева влада повідомляє, що обвал будинку стався на вулиці Халіл Хамада в районі Сіді-Бішр. Наразі відомо про щонайменше 4 постраждалих, у них незначні травми.

Рятувальники розбирають завали: дивіться відео

Позаяк будинок розташований вздовж швидкісної траси, це зумовило багато ДТП. Автомобілі врізалися в завали, більшість із них не можуть самостійно вибратися.

Мухаммад аль-Шаріф додав, що сусідні будинки не постраждали, а їхні мешканці евакуювались.

Зауважте! Через погане або взагалі відсутнє технічне обслуговування і низький рівень дотримання будівельних стандартів обвалення будівель в Єгипті є поширеним явищем.

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