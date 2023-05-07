В России кровавый хоррор: мужчина подорвался возле силовиков, чеченцы атаковали воинскую часть

В России мужчины упрощают работу украинским воинам и самоликвидируются. В трех разных городах России произошли жуткие инциденты и имели трагический конец.

Один из жутких инцидентов произошел в российском Ейске. Как передают российские СМИ, там мужчина взорвал себя, когда его остановили патрульные, пишет 24 Канал.

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В Ейске мужчина совершил самоподрыв

Жителя Ейска остановил наряд ГНС. После этого мужчина сразу же стал угрожать, что взорвет себя. Водитель несколько часов просидел в своей "Ниве", а затем совершил самоподрыв. В результате пострадал только он сам.

По некоторым данным, водитель потребовал привезти мать, его требование удовлетворили. Женщина просила сына сдаться полиции, но он отказался. Когда силовики уже собрались брать машину штурмом, мужчина устроил самоподрыв.

Мужчина совершил самоподрыв в Ейске: видео (18+)

В Новороссийске чеченцы атаковали воинскую часть

В Новороссийске двое мужчин проникли на территорию воинской части. Как пишут российские СМИ, один был убит, а второй – задержан.

Мужчин заметил находившийся на посту часовой. Те пролезли через дыру в заборе и направлялись в его сторону. После предупредительных выстрелов в воздух мужчины не остановились – один из них шел прямо на часового.

Военнослужащий решил стрелять в поражение. В результате уроженец Чечни 25-летний Адоли А. получил ранение в грудь и скончался. Второй – Муса Б. – задержан.

Что мужчины делали на территории воинской части – неизвестно. По предварительной информации, они не были вооружены.

В Екатеринбурге хотели поджечь военкомат

Двое мужчин пытались поджечь здание военкомата в Екатеринбурге. Около часа ночи мужчины пришли в военкомат Кировского и Октябрьского района.

При себе у них была канистра с 5 литрами бензина. Когда мужчины подходили к зданию, их заметил сотрудник полиции, охранявший военкомат.

Сразу после этого на место прибыли сотрудники спецслужб, задержавших мужчин. Их доставили в ФСБ и там рассказали, что за поджог военкомата им якобы была обещана награда в размере 40 тысяч рублей.