В Ереване продолжают требовать отставки Пашиняна – толпа штурмует парламент Армении

У здания армянского парламента проходит акция протеста. Толпа требует начать процедуру импичмента премьера Никола Пашиняна.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией в очередной раз обострился в полночь во вторник, 13 сентября. Государства обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.

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В Армении проходит акция протеста

Акция проходит у здания парламента Армении. Сообщается, что проспект Баграмяна перекрыт.

Протестующие выражают свое несогласие с политикой властей, которых участники акции обвиняют в несоблюдении интересов Армении и Арцаха. Протестующие скандируют "Уходите!", они даже пытались прорваться в парламент.

Как проходит протест: смотрите видео с места происшествия

Выступая в парламенте, премьер-министр Армении Никола Пашинян заявил, что готов подписать непопулярный документ, чтобы обеспечить стране мир.

К слову, на Площади Республики у здания правительства также проходит акция протеста.

Что известно об атаке Азербайджана на Армению

13 сентября в 00:05 подразделения Вооруженных Сил Азербайджана приступили к интенсивным обстрелам армянских позиций из артиллерии, БПЛА и крупнокалиберных орудий. Этот снаряд попал по дислокации пограничных сил фсб россии на армянской территории в Гегаркунике.

Но Минобороны Азербайджана отвергло обвинения со стороны Армении в обстреле.

Что происходит сейчас у здания парламента Армении: смотрите онлайн