В Ереване вооруженные люди ворвались в отделение полиции: слышали звуки выстрелов и взрыв

Днем 24 марта в столице Армении неспокойно. Местные СМИ сообщают, что инцидент произошел на севере города.

Как пишут армянские СМИ, инцидент произошел в районе Нор-Норк на севере города. На месте слышны звуки выстрелов и взрыв, сообщает 24 Канал.

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В Ереване раздаются выстрелы и взрыв

В Ереване вооруженные люди ворвались в отделение правоохранительных органов. В сети обнародовали кадры нападения, на которых слышна стрельба и взрыв. Вероятно, это была граната.

Спикер МВД Нарек Саргсян подтвердил, что это была попытка проникнуть в полицейский отдел Нор Норка. Одна из местных жительниц обнародовала шокирующие кадры.

По предварительным данным, в результате инцидента ранены. Местное издание сообщает, что в отделение полиции могли ворваться члены организации "Боевое братство".

Отмечается, что 24 участников "Братства" были задержаны утром в воскресенье по подозрению в незаконном хранении боеприпасов. Речь идет о том, что другие члены организации, вероятно, таким образом хотят, чтобы их уволили.

В то же время "Боевое братство", со своей стороны, выступило с заявлением. В ней вышеупомянутая организация полностью отрицает свою причастность к инциденту.

Мы не имеем никакого отношения к случившемуся, мы осуждаем любой вид террористической деятельности, мы будем действовать только в рамках закона,

– говорится в сообщении организации.

В Ереване вооруженные люди ворвались в отделение полиции: смотрите видео

Как эту ситуацию объясняют в полиции

Правоохранители утверждают, что сегодня, около 17:00 по армянскому времени, трое вооруженных граждан пытались ворваться в административное здание отдела Нор Норк.

По их словам, они применили гранату, в результате чего двое злоумышленников получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение.

Как рассказали правоохранители, в настоящее время под отделом полиции находится один вооруженный человек. Чем он был вооружен, полиция не уточнила. Отмечается лишь, что "принимаются контрмеры по его обезвреживанию".

Известно, что в результате взрыва у пострадавших осколочные ранения нижней конечности их состояние оценивается как средней тяжести. Сейчас дополнительная информация о ситуации выясняется.