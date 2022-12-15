Соответствующую информацию сообщил журналист 15 декабря. Следует заметить, что недавно санкционный список против России расширили Соединенные Штаты.
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Решившие в ЕС относительно санкций против России
Лидеры ЕС согласились продлить действующие санкции ЕС в отношении России на 6 месяцев,
– говорится в сообщении.
По данным журналиста, официально санкции продлят только в январе уже 2023 года.
Что следует помнить о санкциях ЕС против России
- Европейский Союз уже ввел ряд санкций против России. На очереди – 9 пакет.
- 12 декабря Европейский совет не согласовал этот пакет. Тогда не смогли договориться министры иностранных дел.
- Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объяснил, что проект был отправлен на доработку. Ведь процесс согласования вопросов санкций проходит сложно. Кроме того, есть вопросы, требующие согласия между министрами.
- Следует отметить, что 9 пакет санкций должен запретить инвестировать в горнодобывающую промышленность России. Если они будут введены, то ограничения станут первыми непосредственно направленными на металлургический сектор России. Он приносит Кремлю огромные доходы.
- Кроме того, 9 пакет предусматривает ограничения против 180 человек. Более того, санкции будут касаться экспортного контроля гражданских технологий. Последние Москва может использоваться, чтобы поддерживать свои вооруженные заводы.