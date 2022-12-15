Соответствующую информацию сообщил журналист 15 декабря. Следует заметить, что недавно санкционный список против России расширили Соединенные Штаты.

Читайте также Россия, несмотря на санкции, закупила у западных фирм составляющие для дронов "Орлан", – СМИ

Решившие в ЕС относительно санкций против России

Лидеры ЕС согласились продлить действующие санкции ЕС в отношении России на 6 месяцев,

– говорится в сообщении.

По данным журналиста, официально санкции продлят только в январе уже 2023 года.

Что следует помнить о санкциях ЕС против России

Европейский Союз уже ввел ряд санкций против России. На очереди – 9 пакет.

12 декабря Европейский совет не согласовал этот пакет. Тогда не смогли договориться министры иностранных дел.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объяснил, что проект был отправлен на доработку. Ведь процесс согласования вопросов санкций проходит сложно. Кроме того, есть вопросы, требующие согласия между министрами.

Следует отметить, что 9 пакет санкций должен запретить инвестировать в горнодобывающую промышленность России. Если они будут введены, то ограничения станут первыми непосредственно направленными на металлургический сектор России. Он приносит Кремлю огромные доходы.

Кроме того, 9 пакет предусматривает ограничения против 180 человек. Более того, санкции будут касаться экспортного контроля гражданских технологий. Последние Москва может использоваться, чтобы поддерживать свои вооруженные заводы.

Обратите внимание! 15 декабря глава Европейского совета Шарль Мишель заявлял, что к 9 пакету санкций есть вопросы не только у Венгрии. Поэтому его будут дорабатывать.