Відповідну інформацію повідомив журналіст 15 грудня. Варто зауважити, що нещодавно санкційний список проти Росії розширили Сполучені Штати.

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Що вирішили в ЄС щодо санкцій проти Росії

Лідери ЄС погодилися продовжити чинні санкції ЄС щодо Росії на 6 місяців,

– мовиться в повідомленні.

За даними журналіста, офіційно санкції продовжать тільки у січні вже 2023 року.

Що варто пам'ятати про санкції ЄС проти Росії

Європейський Союз вже запровадив низку санкцій проти Росії. На черзі – 9 пакет.

12 грудня Європейська рада не погодила цей пакет. Тоді не змогли домовитись міністри закордонних справ.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель пояснив, що проєкт відправили на доопрацювання. Адже процес узгодження питань щодо санкцій проходить складно. Окрім того, є питання, які вимагають згоди між міністрами.

Варто відзначити, що 9 пакет санкцій має заборонити інвестувати у гірничодобувну промисловість Росії. Якщо їх запровадять, то обмеження стануть першими безпосередньо скерованими на металургійний сектор Росії. Він приносить Кремлю величезні прибутки.

Окрім того, 9 пакет передбачає обмеження проти 180 осіб. Ба більше, санкції стосуватимуться експортного контролю цивільних технологій. Останні Москва може використовувати, щоб підтримувати свої збройні заводи.

Зверніть увагу! 15 грудня голова Європейської ради Шарль Мішель заявляв, що до 9 пакету санкцій є питання не тільки в Угорщини. Тому його доопрацьовуватимуть.