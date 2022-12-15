Відповідну інформацію повідомив журналіст 15 грудня. Варто зауважити, що нещодавно санкційний список проти Росії розширили Сполучені Штати.
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Що вирішили в ЄС щодо санкцій проти Росії
Лідери ЄС погодилися продовжити чинні санкції ЄС щодо Росії на 6 місяців,
– мовиться в повідомленні.
За даними журналіста, офіційно санкції продовжать тільки у січні вже 2023 року.
Що варто пам'ятати про санкції ЄС проти Росії
- Європейський Союз вже запровадив низку санкцій проти Росії. На черзі – 9 пакет.
- 12 грудня Європейська рада не погодила цей пакет. Тоді не змогли домовитись міністри закордонних справ.
- Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель пояснив, що проєкт відправили на доопрацювання. Адже процес узгодження питань щодо санкцій проходить складно. Окрім того, є питання, які вимагають згоди між міністрами.
- Варто відзначити, що 9 пакет санкцій має заборонити інвестувати у гірничодобувну промисловість Росії. Якщо їх запровадять, то обмеження стануть першими безпосередньо скерованими на металургійний сектор Росії. Він приносить Кремлю величезні прибутки.
- Окрім того, 9 пакет передбачає обмеження проти 180 осіб. Ба більше, санкції стосуватимуться експортного контролю цивільних технологій. Останні Москва може використовувати, щоб підтримувати свої збройні заводи.