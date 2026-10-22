22 октября Европейский Союз приступил к поиску единого представителя, который мог бы вести возможные мирные переговоры с Владимиром Путиным. Кремлевский диктатор игнорирует лидеров Брюсселя, поэтому среди кандидатов оказался Александр Стубб.

Среди европейских правительственных чиновников и дипломатов разгорелись дебаты после визита в Москву специального посланника президента США Стива Виткоффа, пишет Politico. Американский чиновник предложил российской стороне провести трехсторонний саммит с участием Дональда Трампа и Владимира Зеленского с целью добиться прекращения огня.

Почему чиновники из Брюсселя не подходят?

Как заявил президент Чехии Петр Павел, глава Кремля категорически отказывается воспринимать руководство блока как дееспособную сторону диалога.

Президент Путин не признает Европейский Союз авторитетом. Он не хочет разговаривать с Урсулой фон дер Ляйен, он не разговаривает с Каей Каллас. Он прекратил общение с другими европейскими лидерами, в частности с Эммануэлем Макроном,

– заявил президент Чехии.

По его словам, Евросоюзу необходимо выбрать представителя или группу переговорщиков, которым страны-члены предоставят мандат на диалог.

Среди чиновников блока пока нет единства: председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сосредоточилась на торговых контактах с Трампом, председатель Европейского совета Антониу Кошта имеет собственный канал связи через свой офис, а топ-дипломат Кая Каллас курирует общеевропейскую позицию.

Один из дипломатов ЕС отметил, что союз не может выступить с несколькими представителями одновременно, а выбор должен основываться исключительно на практической пользе, а не на амбициях.

Почему выбор может пасть на Александра Стубба?

Именно поэтому чиновники обратили внимание на кандидатуру за пределами стандартных брюссельских институтов – президента Финляндии Александра Стубба.

В его пользу играют отличные отношения с Дональдом Трампом, а также специфика самой Финляндии, которая имеет 1300 километров общей границы с Россией и многолетний опыт противостояния агрессивному соседу.

Источники издания отмечают, что Хельсинки лучше всего понимает потребности безопасности в кризисной ситуации. Кроме того, европейские дипломаты называют финского лидера фигурой, которая уже продемонстрировала сильное политическое лидерство и может стать специальным посланником Европы на потенциальном мирном саммите.

Ранее во время встречи в Осло финский президент Александр Стубб подчеркнул, что переговорщики обнаружили "элементы мира".