В Европе ожидаются массовые отмены авиарейсов

Уже в мае 2022 года в Европе ожидается массовая отмена рейсов. Все потому, что Польша не может достичь соглашения с авиадиспетчерами по финансовым выплатам и условиям работы.

Известно, что невозможность польских властей прийти к соглашению с авиадиспетчерами могут не состояться две трети запланированных на май вылетов из аэропортов Варшавы.

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В мае 2 аэропорта в Варшаве должны были обслужить в среднем более 500 рейсов в день. Однако из общего числа диспетчеров, работающих в Варшаве (206 человек), 180 решили уволиться, не соглашаясь работать на новых условиях.

Что не нравится авиадиспетчерам

В профсоюзе объяснили, что новые условия недопустимы. Речь идет о:

сокращение зарплат,

увеличение рабочего времени.

В профсоюзе заявили, что "борются за безопасность и возвращение культуры труда", а атмосфера доверия "создается, а не покупается". Премьер-министр Матеуш Моравецкий, комментируя претензии, заявил, что польское правительство готово к "дальновидному компромиссу", чтобы положить конец противостоянию между авиадиспетчерами и властями гражданской авиации Польши.

Перебои в полетах возможны не только в Польше

По данным европейских СМИ, перебои в полетах коснутся не только рейсов в Польшу, но и тех бортов, которые проходят через воздушное пространство этой страны. Подобные проблемы могут начаться уже с 1 мая. Однако ожидается, что переговоры с авиадиспетчерами в ближайшее время возобновятся. И, может быть, консенсус удастся найти.

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