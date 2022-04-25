Відомо, що неможливість польської влади дійти згоди з авіадиспетчерами можуть не відбутися дві третини запланованих на травень вильотів з аеропортів Варшави.

Важливо Україна та Польща посилять співпрацю в залізничній сфері

У травні 2 аеропорти у Варшаві повинні були обслужити в середньому понад 500 рейсів на день. Однак із загального числа диспетчерів, що працюють у Варшаві (206 осіб), 180 вирішили звільнитися, не погоджуючись працювати на нових умовах.

Що не подобається авіадиспетчерам

У профспілці пояснили, що нові умови є неприпустимими. Мовиться про:

скорочення зарплат,

збільшення робочого часу.

У профспілці заявили, що "борються за безпеку і повернення культури праці", а атмосфера довіри "створюється, а не купується". Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, коментуючи суперечку, заявив, що польський уряд готовий до "далекоглядного компромісу", щоб покласти край протистоянню між авіадиспетчерами й владою цивільної авіації Польщі.

Перебої в польотах можливі не лише у Польщі

За даними європейських ЗМІ, перебої в польотах торкнуться не тільки рейсів до та з Польщі, а й тих бортів, які проходять через повітряний простір цієї країни. Такі проблеми можуть початися вже з 1 травня. Однак очікується, що переговори з авіадиспетчерами найближчим часом відновляться. І, можливо, консенсус вдасться знайти.