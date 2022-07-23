Глава отдела внешней пропаганды pocии почему-то комфортно перемещается самолетом, тогда как украинцам, чтобы попасть в Европу, нужно ехать на машине, автобусами или поездами.
Читайте У россиян подгорает из-за очередного фиаско
В ЕС уступили путину
Еврокомиссия частично уступила россии в вопросе транзита в Калининградскую область — разрешила движение подсанкционных товаров железнодорожным транспортом.
По теме Кто дожал Канаду в скандале с российской турбиной и есть ли шанс отыграть все назад
Что говорят на Западе
Аргументация немецкого министра экономики Хабека просто поражает: так у путина не останется оправданий, чтобы оставлять трубопровод закрытым. Ха-ха. Ему же нужны оправдания, чтобы поддавить Европу газом, не правда ли?
На самом деле, это демонстрирует либо готовность идти на компромиссы с pф, либо оторванность от реальности. Что вероятнее, когда речь идет о министре экономики Германии?
Запад прогибается под российским давлением, и pocсия будет и дальше этим пользоваться, если мы не будем давить еще больше.
Также интересно – Почему путин хочет заставить Европу платить в рублях: смотрите видео