Голова відділу зовнішньої пропаганди pociї чомусь комфортно переміщається літаком, тоді як українцям, щоб потрапити в Європу, треба їхати машиною, автобусами чи потягами.

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В ЄС поступилися путіну

Єврокомісія частково поступилася pociї в питанні транзиту до Калінінградської області — дозволила рух підсанкційних товарів залізничним транспортом.

Міністерство внутрішніх справ Канади надало німецькій компанії Siemens Energy звільнення від санкцій щодо pociї на два роки.

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Що кажуть на Заході

Аргументація німецького міністра економіки Хабека просто вражає: так у пyтiна не лишиться виправдань, аби лишати трубопровід закритим. Ха-ха. Йому ж потрібні виправдання, аби піддушити Європу газом, чи не так?

Насправді це демонструє або готовність йти на компроміси із pф, або відірваність від реальності. Що ймовірніше, коли йдеться про міністра економіки Німеччини?

Захід прогинається під pociйським тиском, і pociя буде далі цим користуватися, якщо ми не будемо тиснути ще більше.

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