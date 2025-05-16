Европу ждет конкуренция "сильнейших армий"

Канцлер Мерц, выступая с первой речью в этом статусе перед Бундестагом, заявил, что намерен создать самую сильную регулярную армию в Европе. Курс на ремилитаризацию Германии задекларировал официально.

Конкуренция армий Европы

"Это соответствует статусу крупнейшей и сильнейшей экономики Европы". Все логично. Об этом заявил Алексей Копытько, информирует 24 Канал.

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В 2023 году министр обороны Польши сказал что-то вроде: "Варшава собирается построить самую сильную сухопутную армию на континенте". Несмотря на смену правительства, этот курс продолжается. Более того, во время избирательной кампании в Польше наметилась дискуссия.

Дональд Туск заявил, что ему трудно говорить на тему сильной немецкой армии, но он хотел бы, чтобы Германия вооружалась быстрее и лучше. В то же время звучат другие мнения: не все рады новому курсу Берлина, потому что армия – это острый аргумент. Бундесвер может внезапно превратиться в вермахт. Говорить, что мы так не договаривались, будет поздно. В связи с этим сближение Польши и Франции в оборонной сфере выглядит как предохранитель не только от России.

Эммануэль Макрон не раз называл французскую армию "самой эффективной в Европе". Как это измерить – непонятно. Франция действительно обладает уникальными компетенциями и замкнутыми циклами в ВПК. Но о возможности вести современные боевые действия – здесь есть определенный скепсис. Отчасти потому, что к вооруженным французам последние 80 лет традиционно относятся с легким пренебрежением и предубеждением.

Похоже, что предполагается конкуренция "сильнейших армий" континента. Отсюда неизбежность постоянного клинча при распределении денег ЕС.

Самый эффективный способ повысить боеспособность Европы

Франция постоянно блокировала идеи, которые бы радикально ускорили помощь Украине, в частности боеприпасами, но где предусматривалось финансирование не ЕС. Позиция Франции имеет вес, потому что она платит за себя сама. Для немцев, которые платят больше, перераспределение денег в пользу армии Польши будет неорганичным. Это начнет провоцировать критику. Варшава будет акцентировать статус "форпоста".

В целом это объясняет, почему Европа, которая имеет значительно большие человеческие и материальные ресурсы, не выдержит конкуренции в формате блицкрига с Россией.

Для всех уже очевидно, что единственный способ быстро и качественно повысить боевой потенциал Европы – это оборонный союз с Украиной.

Поскольку нам его не предлагают (наоборот – открыто звучат мысли, что Украина должна остаться буферной зоной, а война может длиться долго), а маскируют различными красивыми словами, маятник неизбежно начнет движение в другую сторону – в сторону "нейтралитета Украины".

Тогда группа "сильнейших армий Европы" получит шанс защитить этот статус в творческой дискуссии с Кремлем. Думаю, примерно в 2027 году.