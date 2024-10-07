В Феодосии уничтожена нефтебаза России: там загорелся масштабный пожар

Во временно оккупированном Крыму становится все более неспокойно. В частности, в Феодосии загорелся пожар, который становится все более масштабным.

Российские телеграмм-каналы пишут о сильном пожаре на нефтебазе в Феодосии. По их информации, там загорелись несколько цистерн с топливом, в районе перекрыто движение на нескольких улицах, передает 24 Канал.

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Местные слышали взрывы

Местные жители оккупированного полуострова рассказывают, что слышали звуки взрывов, а перед тем был звук, похожий на самолет.

После этого в районе местной нефтебазы очевидцы увидели огненное зарево и дым. До этого якобы о работе ПВО и пролете БпЛА сообщали также жители Сакского района, Евпатории и Севастополя.

Сейчас на месте пожара в Феодосии работают российские экстренные службы. Также утверждают, что жертв и пострадавших предварительно нет.

Телеграмм-канал "Крымский ветер" пишет о том, что над нефтебазой поднимаются три столба дыма, что может свидетельствовать о трех основных точках возгорания. Кроме этого, руководитель ЦПД заявил об уничтожении российской нефтебазы.

Местные власти Феодосии пытаются принимать меры безопасности. Там введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера после возгорания на нефтебазе.

В Феодосии загорелась нефтебаза россиян: смотрите видео